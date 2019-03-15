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«Ты — мое сердце, моя душа и моя гордость»: Топалов очень нежно поздравил красавицу-маму с днем рождения

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Влад Топалов с мамой Татьяной Никитиной

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33-летний исполнитель отмечает вместе с мамой Татьяной ее праздник.

Сегодня, 15 марта, мама Влада и Алины Топаловых, Татьяна Никитина, отмечает свой день рождения. Разумеется, экс-солист дуэта Smash!! не мог не поздравить родительницу — и сделал это очень трогательно.

«Мама! Ведь и правда, это самое первое и самое главное слово в жизни каждого живого существа! Мама! Как же много в этом слове. Много Всего. Любви! Нежности! Ласки! Заботы! Поддержки! Тепла! Доброты! Вот этой какой-то космической любви вопреки всему! Вопреки твоим неправильным поступкам, словам, выборам в жизни! Эта любовь течет бурной рекой и обволакивает тебя всего и полностью в любой миг, когда бы только тебе это не было нужно! Сколько бы не было лет, чтобы не произошло, мы всегда тянемся к маме «на ручки», в ее объятия, где тепло, тихо, уютно, комфортно, где никто не обидит и не доберется до тебя! Любимая мамочка! Ты — мое тепло, моя самая первая любовь, мое сердце, моя душа и моя гордость! Будь, пожалуйста, здоровенькая и самая счастливая! Нам, твоим детям, несказанно повезло с тобой. Я таких как ты больше не встречал! Разве что моя жена также безумно любит нашего сына, как ты меня! Я смотрю на них и вижу нас с тобой со стороны. И совсем по-другому осознаю твой подвиг, твою любовь и жертву ради детей! Ты всегда говорила, что я пойму только, когда свои появятся! Теперь понимаю! Мы тебя любим каждой клеточкой своего тела и души, которые ты нам подарила! Мы — твой мир и твоя жизнь, а ты — наша! Спасибо тебе за такую жизнь! С Днем Рождения!» — написал исполнитель в своем микроблоге, опубликовав красивую фотографию с мамой (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

К слову, днем ранее Влад осыпал комплиментами и любимую супругу Регину Тодоренко, назвав ее «мамой и женой года»: «Ты большая молодец! Горжусь тобой! Не многие знают и видят тебя так, как я. А я знаю, СКОЛЬКО СИЛ, ЗДОРОВЬЯ и НЕРВОВ ты тратишь! Это, конечно, мне не нравится и нравится никогда не будет. Но! Твое шоу любят миллионы! И ты получаешь от этого удовольствие! Вот я и говорю, чем бы ты не тешилась, только улыбайся и корми нас вовремя! Ты — мама года и жена года! Мы тебя любим! Сильно!».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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