«Ты мое бедствие, мой шторм, мое затмение»: найден личный дневник молодой помощницы Петросяна

Ассистентка Евгения Вагановича Петросяна Татьяна Брухунова работает с юмористом уже 12 лет. Впервые они познакомились, когда девушке было всего 17. И через четыре года на одной из своих страниц в соцсетях Татьяна стала вести дневник с проникновенными цитатами о любви. Впрочем, ни в одной из записей она не упоминает имени возлюбленного.
«Счастье — просыпаться от прикосновения твоих губ», «Пошел вон! Я не сошла с ума, только имени моего лихом не поминай, безымянная я отныне. Пошел вон! К ней в утренний туман», «Моя душа разорвалась на миллионы капель слез, и сердце утонуло в них», — цитирует Татьяну портал Wday.ru.
Большинство поклонников тут же решили, что девушка обращается именно к Петросяну. Напомним, не так давно супруга Евгения Вагановича Елена Степаненко, с которой он прожил 33 года, подала документы на развод и раздел имущества. Причем многие полагают, что юмористка решилась на это из-за обиды: по слухам, Татьяна Брухунова ждет ребенка от возлюбленного.
Фото: Instagram, Facebook, East News