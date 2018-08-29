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«Ты мое бедствие, мой шторм, мое затмение»: найден личный дневник молодой помощницы Петросяна

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Брухунова

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Журналисты раскопали в Сети своеобразный «дневник» 29-летней Татьяны Брухуновой, которую подозревают в романе с 72-летним Евгением Петросяном.

Ассистентка Евгения Вагановича Петросяна Татьяна Брухунова работает с юмористом уже 12 лет. Впервые они познакомились, когда девушке было всего 17. И через четыре года на одной из своих страниц в соцсетях Татьяна стала вести дневник с проникновенными цитатами о любви. Впрочем, ни в одной из записей она не упоминает имени возлюбленного.

«Счастье — просыпаться от прикосновения твоих губ», «Пошел вон! Я не сошла с ума, только имени моего лихом не поминай, безымянная я отныне. Пошел вон! К ней в утренний туман», «Моя душа разорвалась на миллионы капель слез, и сердце утонуло в них», — цитирует Татьяну портал Wday.ru.

Большинство поклонников тут же решили, что девушка обращается именно к Петросяну. Напомним, не так давно супруга Евгения Вагановича Елена Степаненко, с которой он прожил 33 года, подала документы на развод и раздел имущества. Причем многие полагают, что юмористка решилась на это из-за обиды: по слухам, Татьяна Брухунова ждет ребенка от возлюбленного.

Фото: Instagram, Facebook, East News

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