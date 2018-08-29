«Ты мое бедствие, мой шторм, мое затмение»: найден личный дневник молодой помощницы Петросяна

Ассистентка Евгения Вагановича Петросяна Татьяна Брухунова работает с юмористом уже 12 лет. Впервые они познакомились, когда девушке было всего 17. И через четыре года на одной из своих страниц в соцсетях Татьяна стала вести дневник с проникновенными цитатами о любви. Впрочем, ни в одной из записей она не упоминает имени возлюбленного.

«Счастье — просыпаться от прикосновения твоих губ», «Пошел вон! Я не сошла с ума, только имени моего лихом не поминай, безымянная я отныне. Пошел вон! К ней в утренний туман», «Моя душа разорвалась на миллионы капель слез, и сердце утонуло в них», — цитирует Татьяну портал Wday.ru.