«Ты и в жизни достойная и искренняя»: отец Виторгана обратился к Собчак после ее откровенного интервью

Напомним, в телеинтервью Собчак заявила, что так или иначе, она благодарна мужу за проведенные в браке годы: «Максим навсегда в моей жизни останется, независимо от того, вместе мы или не вместе, он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди, и мне кажется, это очень важно. <...> Мне кажется, независимо от проблем, которые у людей есть, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения». При этом прямо говорить о ситуации в своей личной жизни и особенно об отношениях с режиссером Константином Богомоловым (многие до сих пор обсуждают его драку с Максимом Виторганом) Ксения по-прежнему отказывается.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram