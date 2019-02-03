logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ты и в жизни достойная и искренняя»: отец Виторгана обратился к Собчак после ее откровенного интервью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ксения Собчак и Максим Виторган

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Эммануил Гедеонович Виторган высказался об интервью, которое недавно дала его невестка Ксения Собчак на Первом канале.

На днях в эфир Первого канала вышел новый эпизод программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова, участие в котором приняла Ксения Собчак. Телеведущая ответила на несколько острых вопросов о своей личной жизни, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о разводе с Максимом Виторганом. Отец актера, народный артист РФ Эммануил Виторган, решил поддержать невестку в своем микроблоге.

«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни! Эммануил Ирина Этель», — так подписал яркое летнее фото Ксении ее свекр (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в телеинтервью Собчак заявила, что так или иначе, она благодарна мужу за проведенные в браке годы: «Максим навсегда в моей жизни останется, независимо от того, вместе мы или не вместе, он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди, и мне кажется, это очень важно. <...> Мне кажется, независимо от проблем, которые у людей есть, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения». При этом прямо говорить о ситуации в своей личной жизни и особенно об отношениях с режиссером Константином Богомоловым (многие до сих пор обсуждают его драку с Максимом Виторганом) Ксения по-прежнему отказывается.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова