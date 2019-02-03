«Ты и в жизни достойная и искренняя»: отец Виторгана обратился к Собчак после ее откровенного интервью

На днях в эфир Первого канала вышел новый эпизод программы «Эксклюзив» Дмитрия Борисова, участие в котором приняла Ксения Собчак. Телеведущая ответила на несколько острых вопросов о своей личной жизни, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о разводе с Максимом Виторганом. Отец актера, народный артист РФ Эммануил Виторган, решил поддержать невестку в своем микроблоге.
«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни! Эммануил Ирина Этель», — так подписал яркое летнее фото Ксении ее свекр (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, в телеинтервью Собчак заявила, что так или иначе, она благодарна мужу за проведенные в браке годы: «Максим навсегда в моей жизни останется, независимо от того, вместе мы или не вместе, он навсегда останется человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди, и мне кажется, это очень важно. <...> Мне кажется, независимо от проблем, которые у людей есть, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения». При этом прямо говорить о ситуации в своей личной жизни и особенно об отношениях с режиссером Константином Богомоловым (многие до сих пор обсуждают его драку с Максимом Виторганом) Ксения по-прежнему отказывается.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram