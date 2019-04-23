«Трудная тема»: Сергей Жорин рассказал о разводе с Натальей Рагозиной

О том, что распался очередной союз знаменитостей, вчера рассказал Андрей Малахов. Он попросил коллег не приставать к Жорину и Рагозиной с лишними расспросами. Однако адвокат все же дал комментарий о сложившейся ситуации корреспонденту МК.

Жорин признался, что не хотел бы развивать тему. Для него этот развод стал пятым: дважды адвокат женился и разводился на Екатерине Гордон. «Кстати, Екатерина уже раздает комментарии по этому поводу, что ожидаемо», - отметил Сергей Жорин.