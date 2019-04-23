«Трудная тема»: Сергей Жорин рассказал о разводе с Натальей Рагозиной

О том, что распался очередной союз знаменитостей, вчера рассказал Андрей Малахов. Он попросил коллег не приставать к Жорину и Рагозиной с лишними расспросами. Однако адвокат все же дал комментарий о сложившейся ситуации корреспонденту МК.
Жорин признался, что не хотел бы развивать тему. Для него этот развод стал пятым: дважды адвокат женился и разводился на Екатерине Гордон. «Кстати, Екатерина уже раздает комментарии по этому поводу, что ожидаемо», - отметил Сергей Жорин.
Для многих развод знаменитой пары стал шоком и неожиданность. «Людям кажется, что развод является трагедией. Мне 40 лет. Всякое случается в жизни. Расставание — это не обязательно скандалы. Люди со временем понимают, что они немножко разные. Затем договариваются и расходятся», - отмечает юрист, который сам долгое время занимается бракоразводными процессами знаменитостей. Сейчас он представляет интересы Евгения Петросяна в разводе с Еленой Степаненко.
Сергей Жорин также отметил, что всеми тремя детьми у него прекрасные отношения, а трудности есть только с Гордон, которая, по его словам, манипулирует ребенком.
«Несмотря на то что с Натальей мы расстались цивилизованно, это болезненная тема. Андрюша Малахов не смог пройти мимо нашей истории. От него пошла информация. Так бы наш развод прошел незамеченным», - отметил адвокат.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram