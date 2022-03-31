Третий лишний: почему нельзя жаловаться на любимого и вмешивать близких в отношения

Перед тем, как на эмоциях бежать к маме, другим родственникам или друзьям и изливать им душу, надо осознать, что вы сами выбрали своего мужчину. Он такой, какой есть, и если вы приняли его, значит вас все устраивает, а ссоры и недопонимание — дело временное. И все скоро забудется.

После каждой ссоры в отношениях наступает примирение и возлюбленные снова живут счастливо. Но в глазах окружающих, которые были посвящены в семейные разногласия, все остается по-прежнему. Например, мама всегда будет на стороне дочери, пожалеет, успокоит, даст совет, но к зятю впредь станет относиться предвзято. Ваши жалобы негативно сказываются на репутации мужа, он покажется домашним тираном. К тому же посторонние люди могут воспринимать ситуацию более остро, чем она есть на самом деле, и затаить обиду или злость на него.

Кроме того, если это внезапное негативное отношение со стороны тещи, друзей и прочих знакомых почувствует мужчина, у него появятся вопросы. А когда он узнает, что вы впутываете в вашу личную жизнь третьих лиц, велика вероятность очередного скандала. Вам будет сложно снова заслужить доверие любимого и прежнее отношение, а ему — восстановить свою репутацию и добиться расположения близких. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как выразить свои недовольства кому-то, чтобы потом не пришлось выкручиваться из неудобного положения и оправдываться, пишет Rsute.