Топ-8 неожиданных ситуаций, которые вызывают безумное сексуальное желание у мужчин

Мужчины обращают внимание на поведение женщин в определенных ситуациях. Им интересно наблюдать за тем, как она ест. «Насколько аппетитно и сексуально девушка ест, как наслаждается пищей, как вгрызается не стесняясь в мясо или овощи, так и будет вести себя в постели. А если дама после десерта оближет ложку, причмокивая, страстная ночь точно обеспечена», — пишет Life. Если же она привередлива к продуктам и не любит вкусно поесть, в постели не будет активной.

Еще необычным способом возбуждения становятся утренние потягивания в кровати, причем не важно, будет на женщине сексуальная пижама или растянутая футболка. По мнению психологов, в этот момент она кажется уютной и хрупкой, из-за этого срабатывает рефлекс защищать и обладать.

Кроме того, одним нравятся дамы с мальчишескими чертами лица и короткими стрижками, других возбуждают растрепанные после сна волосы, третьих — небольшой мягкий живот, четвертых — маленькая грудь.

Наверняка многие сталкивались с тем, что после ссор и скандалов случался необычайно страстный секс. Так на мужчин влияет женская злость и гнев. А для еще более ярких ощущений эксперты советуют подыгрывать сексуальным фантазиям возлюбленного.