Топ-5 способов спасти брак, когда отношения достойны еще одного шанса

Нередко в отношениях ощущается холодность от возлюбленного, эту ситуацию надо сразу пресекать. Преобразитесь, покажите свою привлекательность и разбудите его желание, при этом говорите о любви. Для сближения также эксперты советуют завести некую семейную традицию, чтобы у партнеров было общее дело. Например, можно периодически проводить выходные вместе за городом или найти хобби для двоих.

Если супруги долго находятся в браке, возможно, им просто нужно немного свободы. С годами, прожитыми вместе, личные границы стираются и человеку иногда хочется побыть наедине с собой. Это совершенно нормально. Позволяйте друг другу гулять с друзьями без второй половинки или каждый займитесь своим хобби.

Как пишут «БелНовости», в таком случае точно нельзя замалчивать проблемы, избегать разговора, упрекать партнера, не слушать его, а убеждать в своей правоте, отказывать в примирении и угрожать разводом.