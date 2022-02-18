Топ-5 способов спасти брак, когда отношения достойны еще одного шанса
Если пара дорожит отношениями, первым делом стоит поговорить, внимательно слушая супруга. Еще на берегу важно договориться о том, что недовольства будут высказываться исключительно в спокойной обстановке и никто не будет повышать голос, скандалить. В то же время в ходе беседы нельзя делить друг друга на правых и неправых. Всем людям свойственно совершать ошибки. Но главное — уметь их признавать и извиняться за содеянное.
Нередко в отношениях ощущается холодность от возлюбленного, эту ситуацию надо сразу пресекать. Преобразитесь, покажите свою привлекательность и разбудите его желание, при этом говорите о любви. Для сближения также эксперты советуют завести некую семейную традицию, чтобы у партнеров было общее дело. Например, можно периодически проводить выходные вместе за городом или найти хобби для двоих.
Если супруги долго находятся в браке, возможно, им просто нужно немного свободы. С годами, прожитыми вместе, личные границы стираются и человеку иногда хочется побыть наедине с собой. Это совершенно нормально. Позволяйте друг другу гулять с друзьями без второй половинки или каждый займитесь своим хобби.
Как пишут «БелНовости», в таком случае точно нельзя замалчивать проблемы, избегать разговора, упрекать партнера, не слушать его, а убеждать в своей правоте, отказывать в примирении и угрожать разводом.
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