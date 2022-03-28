Топ-5 способов прекратить критику и насмешки мужа навсегда

Однако не стоит терпеть к себе подобное отношение, а важно пресечь будущие попытки мужчины самоутвердиться за ваш счет. Конечно же, сперва надо поговорить и объяснить любимому, что вас не устраивает. Если после этого прилюдные насмешки повторяются, следует переходить к более решительным мерам.

Во время очередной критики в вашу сторону при посторонних важно показать, что вы не согласны с таким поведением и можете за себя постоять. Прервать колкие высказывания можно, например, фразой: «Оставь свои замечания при себе». Также проучить мужчину позволит использование его же метода. То есть, когда он снова станет насмехаться, прервите его и расскажите неприятную историю о нем, а для особого эффекта лучше продумать ее заранее.

Если вы не хотите уподобляться ему, воспримите критику с юмором. Посмейтесь над историей, которую рассказывает ваш партнер, придумайте к ней забавный комментарий, пишут «БелНовости».

Кроме того, можно прибегнуть к помощи близких. Например, пригласить их на ужин и заранее рассказать о своей проблеме. Когда возлюбленный захочет отпустить несколько колких замечаний, на которые не получит ответа и ожидаемой реакции, ему станет неинтересно продолжать.