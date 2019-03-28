Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их общего приемного сына

Поклонники давно знают, что отношения Николь Кидман и Тома Круза после развода остались весьма натянутыми. Говорят, все дело в исключительной религиозности актера и его следованию сайентологии, которую Николь так и не смогла принять. Теперь же, как сообщает американский портал Radar Online, из-за этого же учения звезда не приедет на свадьбу общего с Томом приемного сына Коннора — поскольку Круз якобы ей это запретил.
Дело в том, что Коннор женится на молодой итальянке по имени Сильвия, которую называют «сайентологической принцессой» и считают лучшей партией для наследника самого известного сайентолога в мире.
Поэтому естественно, что Николь, которая никогда не разделяла религиозные взгляды своего бывшего супруга и была расстроена, узнав, что их дети встали на сторону отца, на церемонию приглашена не была.
А как вам кажется, справедливо ли такое решение Тома Круза?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Birdie Thompson, Regina Wagner, AdMedia, Faye Sadou, Lisa Rose, Marcel Thomas / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram