Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их общего приемного сына

Поклонники давно знают, что отношения Николь Кидман и Тома Круза после развода остались весьма натянутыми. Говорят, все дело в исключительной религиозности актера и его следованию сайентологии, которую Николь так и не смогла принять. Теперь же, как сообщает американский портал Radar Online, из-за этого же учения звезда не приедет на свадьбу общего с Томом приемного сына Коннора — поскольку Круз якобы ей это запретил.

Дело в том, что Коннор женится на молодой итальянке по имени Сильвия, которую называют «сайентологической принцессой» и считают лучшей партией для наследника самого известного сайентолога в мире.