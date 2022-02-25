Только ты и я: как зовут мужчин, которые не готовы к отцовству

«У мужчин с именем Борис очень тяжелая судьба. Они всегда "выживают" в этом мире: у них нет времени на семью и детей. Поэтому Борис часто остается в одиночестве», — сообщает астролог в беседе с «Пятым каналом».

А Владимиры не становятся отцами только из-за эгоизма. Они считают, что ребенок станет обузой и будет мешать реализовываться.

Однако несмотря на совпадающее имя, торопиться разрывать текущие отношения не стоит, предупредил Артемий Никара. Конечно, важно еще на первых порах обсуждать такие жизненно важные вопросы, как рождение ребенка и прочее. Но если этого не произошло, все же обсудите с партнером его взгляды на рождение детей. Тогда определите, допускает ли он такое положение дел в будущем.