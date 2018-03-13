Тина Кунаки похвасталась помолвочным кольцом от Венсана Касселя

После того, как Венсан Кассель и Тина Кунаки перестали скрывать свои отношения, за ними следит весь мир. Еще бы: эта яркая парочка с немаленькой разницей в возрасте образовалась после расставания актера с самой Моникой Беллуччи! В последнее время в их блогах можно увидеть романтичные картинки, они часто выходят в свет вместе. По всей видимости, у Касселя большие планы.

В своем блоге Кунаки опубликовала фото, на котором она не скрывает помолвочного кольца с бриллиантом — вполне скромных размеров, но это не умаляет счастья девушки. «Мне хотелось бы просыпаться вот такой», — похвасталась она укладкой.