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Тина Кунаки похвасталась помолвочным кольцом от Венсана Касселя

51-летний Венсан Кассель сделал предложение 20-летней подружке.

После того, как Венсан Кассель и Тина Кунаки перестали скрывать свои отношения, за ними следит весь мир. Еще бы: эта яркая парочка с немаленькой разницей в возрасте образовалась после расставания актера с самой Моникой Беллуччи! В последнее время в их блогах можно увидеть романтичные картинки, они часто выходят в свет вместе. По всей видимости, у Касселя большие планы.

В своем блоге Кунаки опубликовала фото, на котором она не скрывает помолвочного кольца с бриллиантом — вполне скромных размеров, но это не умаляет счастья девушки. «Мне хотелось бы просыпаться вот такой», — похвасталась она укладкой.

Иностранные СМИ немедленно сообщили, что пара планирует пожениться. Вполне возможно, мужчина сделал свое предложение в Москве: украшение появилось на пальчике модели именно после этой совместной поездки.

Напомним, что роман Венсана и Тины завязался летом 2015 года, когда оба отдыхали на Ибице. Долгое время девушка даже не знала, с кем она встречается — старые фильмы, в которых снимался ее бойфренд, прошли мимо нее.

С Моникой Беллуччи Кассель прожил около 20 лет. Но брак, в котором родились две дочери, Дева и Леони, распался, и в 2013 году пара рассталась.

Фото: instagram

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