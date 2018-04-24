Тина Канделаки призналась, что отказала Брюсу Уиллису

Медиаменеджер продолжила забавную историю знакомства с Брюсом: «В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Брюс нас потом троллил. А через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Он вышел ко мне и сказал: «Поехали со мной!».

Тина завершила свой рассказ твердым: «Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь». Напомним, сейчас Канделаки замужем за своим бывшим подчиненным Василием Бровко, у нее есть двое детей от предыдущего брака, и ходят слухи, что звезда ждет третьего ребенка. А Брюс Уиллис женат на актрисе Эмме Хемминг, и пара воспитывает двух общих дочерей.

Фото: Ricky Fitchett, MediaPunch/face to face / Global Look Press, Instagram