Тина Канделаки призналась, что отказала Брюсу Уиллису

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила на форуме Synergy Insight и неожиданно завела беседу не о своих профессиональных успехах, а о личном — о том, как однажды голливудский актер Брюс Уиллис заинтересовался ею.
«Мне тогда предложили сделать интервью с Уиллисом для программы «История в деталях». Каждый день от него звонили, сообщали о том, что Уиллис озвучивает какой-то мультик, где играет зайчика. Мы с моим продюсером решили, что участвуем в программе «Розыгрыш» на Первом канале!» — цитирует Тину «Комсомольская правда».
Медиаменеджер продолжила забавную историю знакомства с Брюсом: «В итоге меня поставили в определенную точку. Я стою. Жду. Приезжает машина. Из нее выходит человек. Человек подходит ко мне и говорит: «Hi, Tina. How are you?» И я понимаю, что это действительно живой Уиллис! И он знает, как меня зовут! Я была в шоке. Брюс нас потом троллил. А через несколько дней мне снова позвонили и сказали, что Уиллис хочет со мной попрощаться. Он вышел ко мне и сказал: «Поехали со мной!».
Тина завершила свой рассказ твердым: «Разумеется, я никуда не поехала. У меня здесь своя жизнь». Напомним, сейчас Канделаки замужем за своим бывшим подчиненным Василием Бровко, у нее есть двое детей от предыдущего брака, и ходят слухи, что звезда ждет третьего ребенка. А Брюс Уиллис женат на актрисе Эмме Хемминг, и пара воспитывает двух общих дочерей.
Фото: Ricky Fitchett, MediaPunch/face to face / Global Look Press, Instagram