Тихое счастье: Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

В понедельник, 22 апреля, известный режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента республики Татарстан Наталье Фишман. Она курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств. Поженили 57-летнего Бекмамбетова и 28-летнюю Фишман в казанском ЗАГСе в центре семьи «Казан».

Пока неизвестно, как молодые отметят такое знаменательное событие – отправятся в отпуск или останутся дома. Молодожены предпочитают не распространяться на личные темы. Однако на странице Тимура Бекмамбетова в Instagram уже появились фото с молодой супругой и оригинальными обручальными кольцами.