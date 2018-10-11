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Тихое счастье: Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Молодожены Тимур и Наталья

Фото: Instagram
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Церемония бракосочетания состоялась сегодня.

В понедельник, 22 апреля, известный режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента республики Татарстан Наталье Фишман. Она курирует развитие городской среды и обустройство общественных пространств. Поженили 57-летнего Бекмамбетова и 28-летнюю Фишман в казанском ЗАГСе в центре семьи «Казан».

Пока неизвестно, как молодые отметят такое знаменательное событие – отправятся в отпуск или останутся дома. Молодожены предпочитают не распространяться на личные темы. Однако на странице Тимура Бекмамбетова в Instagram уже появились фото с молодой супругой и оригинальными обручальными кольцами.

О том, что у режиссера и выпускницы МГИМО может быть роман, начали говорить еще летом 2018 года. Тогда Бекмамбетов и Фишман стали появляться на людях вместе, а в Сети появилась их совместная фотография. О том, что у них роман, режиссер подтвердил в начале 2019 года.

Карьера Фишман развивалась стремительно. К 28 годам она успела поработать на чиновничьих должностях, в 2012 году ее назначили заместителем директора Московского института социально-культурных программ. В Татарстан она приехала в 2015 году в PR-команде Тины Канделаки. Там они работали над брендом «Наследие Татарстана». Тогда она и познакомилась с президентом республики Рустамом Миннихановым. Через несколько лет она стала его советником.

Тимур Бекмамбетов снял 78 фильмов. Он работал с такими актерами, как Константин Хабенский, Анджелина Джоли, Морган Фриман, Евгений Миронов и другими. Брак с Фишман стал для режиссера вторым. Раньше он был женат на актрисе Варе Авдюшко, у них есть дочь.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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