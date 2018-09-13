«Теперь я тороплюсь домой после работы»: 43-летний Энрике Иглесиас рассказал о семейной жизни с Анной Курниковой

Несколько месяцев назад популярный певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова стали родителями. В эфире испанского шоу Un Nuevo Día музыкант рассказал, как ему живется в новом статусе.

«Мне нравится моя новая жизнь! Теперь я тороплюсь домой после работы, чтобы скорее увидеть Анну и детей. Я стал лучше понимать своих родителей, когда у меня самого появились дети», — признался артист.

«Когда я вижу улыбки на лицах моих детей, я чувствую себя абсолютно счастливым! Мне хотелось бы заслужить их доверие, стать для них лучшим другом, особенно когда им будет по 12–15 лет», — размышляет мужчина.

Отношения с Анной Курниковой заставили Энрике Иглесиаса измениться: «Раньше, до того как встретить ее, я представить себе не мог, что у меня могут быть длительные отношения с девушкой. Ни к одной из своих девушек я никогда не относился так серьезно, как к ней».

Фото: instagram