Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке

Татьяна Васильева, несмотря на возраст, является одной из самых востребованных актрис российского театра. По ее словам в беседе с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, ее график расписан чуть ли не на год вперед. Все потому, что ей нужно кормить не только себя, но и свою семью.

Оказалось, что Татьяна Григорьевна помогает финансово и сыну-актеру Филиппу Васильеву, и дочери Елизавете, и бывшей невестке Анастасии Бегуновой. Ради этого Анастасия даже пошла на перемирие с родными экс-мужа и с ним самим и позволила сыновьям Ване и Грише иногда прилетать из Германии в Россию ради встреч с папой и бабушкой.