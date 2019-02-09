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Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке

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Татьяна Васильева

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71-летняя актриса пришла в студию программы «Секрет на миллион».

Татьяна Васильева, несмотря на возраст, является одной из самых востребованных актрис российского театра. По ее словам в беседе с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, ее график расписан чуть ли не на год вперед. Все потому, что ей нужно кормить не только себя, но и свою семью.

Оказалось, что Татьяна Григорьевна помогает финансово и сыну-актеру Филиппу Васильеву, и дочери Елизавете, и бывшей невестке Анастасии Бегуновой. Ради этого Анастасия даже пошла на перемирие с родными экс-мужа и с ним самим и позволила сыновьям Ване и Грише иногда прилетать из Германии в Россию ради встреч с папой и бабушкой.

Более того, Васильева переписала все свое недвижимое имущество на внуков (обе семьи ее детей живут в ее квартирах в центре Москвы), а нынешней невестке Марии с удовольствием дарит дизайнерские наряды и бриллиантовые украшения. «Я все это делаю очень легко, чувствую, что сейчас время такое — не собирать камни, а, наоборот, все отдавать, ничего не копить», — заявила Татьяна Григорьевна.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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