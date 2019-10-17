Татьяна Навка поздравила мужа с днем рождения и показала нежные фото с ним: «Спасибо, что есть ты у меня»

В этот четверг, 17 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечает 52-летие. Фигуристка Татьяна Навка, отметившая 13 апреля 44-летие, нежно поздравила мужа в соцсетях.

«Когда слова не нужны... просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас!!!! С Днем Рождения, любимый!!! Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя пожалуйста!!! #peskofamily #родной #любимый #муж #СДнемРождения #happybirthday #счастьелюбиттишину», — написала она.