Татьяна Навка показала нежное фото с Дмитрием Песковым и дала совет женщинам
«С праздником, мои дорогие! С Днем Семьи, Любви и Верности!!! Нет универсального семейного счастья, есть у каждого свое внутреннее понимание этого, поэтому я вам всем искренне желаю гармоничной семейной жизни! Берегите и цените свое», — обратилась к поклонникам она.
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С праздником, мои дорогие! С Днём Семьи, Любви и Верности!! 💕Нет универсального семейного счастья, есть у каждого своё внутреннее понимание этого, поэтому я вам всем искренне желаю гармоничной семейной жизни! 💕 Берегите и цените своё!!! #ТатьянаНавка #8июля #Россия #ДеньСемьиЛюбвииВерности #семья #любовь #счастье #Гармония
«Очень красивая пара. Танечка, вы красавица. Очень приятно на Вас смотреть. Будьте счастливы», «Замечательная пара Вы как рождены друг для друга», «У вас замечательная любящая семья! Вы очень похожи друг на друга», «Вы такая чудесная и яркая пара!!! Гармонично дополняете друг друга», «Любовь прекрасна», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram/@tatiana_navka
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