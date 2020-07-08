Татьяна Навка показала нежное фото с Дмитрием Песковым и дала совет женщинам

«С праздником, мои дорогие! С Днем Семьи, Любви и Верности!!! Нет универсального семейного счастья, есть у каждого свое внутреннее понимание этого, поэтому я вам всем искренне желаю гармоничной семейной жизни! Берегите и цените свое», — обратилась к поклонникам она.