Татьяна Навка опубликовала трогательное и нежное фото с Дмитрием Песковым в третью годовщину их свадьбы

Страстный роман Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, который они рассекретили несколько лет назад, не обсуждал только ленивый. Ради фигуристки пресс-секретарь президента России ушел из семьи, в которой у него есть трое детей. Еще до свадьбы Татьяна родила Дмитрию дочь Надю. А церемония состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.
«Ровно 3 года назад. Как же быстро летит время! Спасибо!!! #свадьбапелаиплясала #татьянанавка #peskofamily #сочи», — так подписала Татьяна милый кадр с мужем, опубликованный в ее микроблоге.
«Такие красивые и счастливые. Поздравляю вас с годовщиной», «Очень красивая пара. Поздравляю Вас», «Поздравляю вас, Песковы! Счастья и благополучия!», «Вы так смотритесь вместе! Просто две половинки!», «Татьяна такая сильная по характеру, ей такой только мужчина нужен был», — поздравили пару интернет-пользователи.
Фото: PK connection, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram