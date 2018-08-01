Татьяна Навка опубликовала трогательное и нежное фото с Дмитрием Песковым в третью годовщину их свадьбы

Страстный роман Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, который они рассекретили несколько лет назад, не обсуждал только ленивый. Ради фигуристки пресс-секретарь президента России ушел из семьи, в которой у него есть трое детей. Еще до свадьбы Татьяна родила Дмитрию дочь Надю. А церемония состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.