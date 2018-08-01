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Татьяна Навка опубликовала трогательное и нежное фото с Дмитрием Песковым в третью годовщину их свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

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1 августа 43-летняя фигуристка Татьяна Навка и 50-летний пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечают кожаную свадьбу — 3 года в браке.

Страстный роман Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, который они рассекретили несколько лет назад, не обсуждал только ленивый. Ради фигуристки пресс-секретарь президента России ушел из семьи, в которой у него есть трое детей. Еще до свадьбы Татьяна родила Дмитрию дочь Надю. А церемония состоялась 1 августа 2015 года в Сочи.

«Ровно 3 года назад. Как же быстро летит время! Спасибо!!! #свадьбапелаиплясала #татьянанавка #peskofamily #сочи», — так подписала Татьяна милый кадр с мужем, опубликованный в ее микроблоге.

«Такие красивые и счастливые. Поздравляю вас с годовщиной», «Очень красивая пара. Поздравляю Вас», «Поздравляю вас, Песковы! Счастья и благополучия!», «Вы так смотритесь вместе! Просто две половинки!», «Татьяна такая сильная по характеру, ей такой только мужчина нужен был», — поздравили пару интернет-пользователи.

Фото: PK connection, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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