Татьяна Лазарева тепло поздравила Михаила Шаца с 55-летием: «Я полжизни рядом»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В это воскресенье, 7 июня, свой день рождения отмечает телеведущий, шоумен и юморист Михаил Шац. Супруга артиста, Татьяна Лазарева, поделилась в блоге совместными снимками и трогательно поздравила именинника: «Примерно половину из этого времени мы были рядом и я всегда видела твое любопытство к жизни, постоянный рост и желание все время двигаться дальше. Когда ты такой - веселый и азартный, - тебе это очень идёт. И если раньше нам с тобой казалось, что 55 это уже глубокая старость, то сейчас я понимаю, что ещё примерно такое же количество лет я готова с интересом наблюдать, чем ты занимаешься и куда ты идёшь. Желаю тебе на этом пути сил, азарта и успехов! 🔥✌️🔥».
В Сети часто появляются слухи о том, что артисты расстались, однако в комментариях к посту Татьяна опровергла их в свойственной ей ироничной манере: «Нет (не расстались — прим.ред.). Не читайте советских газет за обедом))», «Да, вроде, нет (ощупывает себя) Просто посчитала и поняла, что почти полжизни его я рядом. Ужас!!!🙈».
«Вы замечательная пара, любви и счастья!», «Спасибо Вам, что Вы есть! Обнимаю!!!», «Поздравляю💐💐💐💐💐и желаю здоровья и любви вам обоим, потому что муж и жена единое целое, а вы так долго вместе, что так похожи, что и не отличишь, вообще близнецы», «Вы классные 💕Будьте бесконечно счастливы! Михаилу наилучшие пожелания, с такой спутницей ему вообще ничего не страшно!», «Вы как из детства) с таким удовольствием смотрел осп студию)», «Вы круууутые)))) во все времена», «Татьяна, восхищаюсь Вами! Как вы сумели сохраните такие теплые, искренние, уважительные отношения друг с другом, что большинство людей, даже не догадываются , что вы уже не вместе. На сколько надо искренне относиться друг к другу, чтобы никакие личные обиды и претензии не могли стать преградой для таких долгих, теплых отношений родных людей! Всем бы так!» — пишут фолловеры.
Отметим, в минувшем году в центре Москвы Михаила Шаца видели с молодой спутницей, что породило очередную волну кривотолков. В разговоре с журналистами телеведущий заявил, что компанию ему составила его 20-летняя дочь Соня. А расставание с Татьяной Лазаревой, по словам шоумена, связано с тем, что их младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому его супруга переехала к наследнице.
Татьяна Лазарева и Михаил Шац поженились в 1998 году, в том же году у пары родилась старшая дочь. Ее сестра появилась на свет в 2006 году. Кроме того, у Лазаревой есть 23-летний сын Степан от режиссера Романа Фокина.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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