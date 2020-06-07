Татьяна Лазарева тепло поздравила Михаила Шаца с 55-летием: «Я полжизни рядом»

«Вы замечательная пара, любви и счастья!», «Спасибо Вам, что Вы есть! Обнимаю!!!», «Поздравляю💐💐💐💐💐и желаю здоровья и любви вам обоим, потому что муж и жена единое целое, а вы так долго вместе, что так похожи, что и не отличишь, вообще близнецы», «Вы классные 💕Будьте бесконечно счастливы! Михаилу наилучшие пожелания, с такой спутницей ему вообще ничего не страшно!», «Вы как из детства) с таким удовольствием смотрел осп студию)», «Вы круууутые)))) во все времена», «Татьяна, восхищаюсь Вами! Как вы сумели сохраните такие теплые, искренние, уважительные отношения друг с другом, что большинство людей, даже не догадываются , что вы уже не вместе. На сколько надо искренне относиться друг к другу, чтобы никакие личные обиды и претензии не могли стать преградой для таких долгих, теплых отношений родных людей! Всем бы так!» — пишут фолловеры.

Отметим, в минувшем году в центре Москвы Михаила Шаца видели с молодой спутницей, что породило очередную волну кривотолков. В разговоре с журналистами телеведущий заявил, что компанию ему составила его 20-летняя дочь Соня. А расставание с Татьяной Лазаревой, по словам шоумена, связано с тем, что их младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому его супруга переехала к наследнице.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац поженились в 1998 году, в том же году у пары родилась старшая дочь. Ее сестра появилась на свет в 2006 году. Кроме того, у Лазаревой есть 23-летний сын Степан от режиссера Романа Фокина.

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