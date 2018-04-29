Татьяна Геворкян и Влад Топалов отметили Международный день джаза

За право проведения Международного дня джаза в 2018 году боролись более восемнадцати стран. Ранее праздник уже побывал в Вашингтоне, Париже, Стамбуле, Гаване и других странах и, наконец, пришел в Россию. Столицей джаза выбран Санкт-Петербург, где 30 апреля пройдет грандиозный концерт с участием звезд мирового масштаба.

Многих это событие скоре всего обойдет стороной, ведь часто джаз воспринимается как что-то далекое и неизвестное. Для того чтобы изменить эту ситуацию Wild Turkey выпустил образовательный проект, который стал продолжением масштабной кампании 2017 года по случаю столетия джаза. Вместе с музыкантом Вадимом Эйленкригом и президентом международного фестиваля «Усадьба Jazz» Марией Семушкиной бренд бурбона создал цикл роликов о вкладе России в мировой джаз.

В десятиминутных видеоподкастах #wildturkeyjazz коротко рассказывается о самых интересных фактах не только официальной истории российского джаза, но и музыкальных кулуаров страны. Выпуски джазгида будут публиковаться в преддверии и после Международного дня джаза в Instagram и YouTube под тегом #wildturkeyjazz. А первыми оценить ролики смогли гости ужина в центе столицы.

Фото: пресс-служба