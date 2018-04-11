Татьяна Буланова передумала выходить замуж и захотела нянчить внуков

Еще недавно певица Татьяна Буланова говорила о себе как о невесте на выданье. Но сегодня звезда уже передумала играть свадьбу, хотя и намекнула, что у нее есть новый возлюбленный.

«Штамп в паспорте — это не самое важное для меня. Достаточно того, что люди живут вместе и любят друг друга. И детей растят. Я бы хотела девочку, но недавно подумала, что нет, лучше стать бабушкой», — призналась исполнительница в интервью порталу Sobesednik.ru.