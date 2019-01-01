Тата Бондарчук подогрела слухи о своем скором разводе

Вот уже несколько недель в Сети обсуждают скорый развод Таты и Сергея Бондарчук. Сначала невестка известного режиссера сняла обручальное кольцо, затем — опубликовала фотографии с празднования Нового Года, на которых отсутствует супруг. Последней каплей стало сообщение, в котором она подвела итоги года и поделилась надеждами.

«Я с тяжелым сердцем отпускала 2018й — он был такой насыщенный, как целая маленькая жизнь. А где жизнь, там и маленькая смерть за которой, конечно же, новая жизнь. И так бесконечно. В этом весь смысл - рождаться снова и снова, опыт за опытом, открытие за открытием, падать, подниматься, не останавливаться, расти в первую очередь над собой, с любовью принимать все, что приходит и отпускать то, что уходит. В этом году в моей семье произошла тяжелая утрата близкого человека. Вот, что такое боль. Когда не вернуть. По большей части из-за этого было тяжело отпускать этот год. Как будто наконец прощаешься окончательно, навсегда», — написала она.