55-летняя Тамара Гвердцители стала героиней нового выпуска шоу «Судьба человека» и откровенно рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Королева эстрады Тамара Гвердцители много выступает и почти не выходит в свет — тем более со спутником. Оказалось, певица зареклась влюбляться, поскольку считает свой последний на данный момент брак с врачом Сергеем Амбатьело ошибкой. К тому же Тамара Михайловна все еще скорбит по второму супругу, адвокату по имени Дмитрий.

«Это был молодой человек, очень образованный, во время знакомства у нас завязалась беседа о музыке. Я сразу почувствовала, что это непростой человек. Но он был готов идти за любовью», — рассказала Гвердцители в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.