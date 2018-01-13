Тамара Гвердцители зареклась выходить замуж и уже 13 лет живет без любви
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55-летняя Тамара Гвердцители стала героиней нового выпуска шоу «Судьба человека» и откровенно рассказала о своих отношениях с мужчинами.
Королева эстрады Тамара Гвердцители много выступает и почти не выходит в свет — тем более со спутником. Оказалось, певица зареклась влюбляться, поскольку считает свой последний на данный момент брак с врачом Сергеем Амбатьело ошибкой. К тому же Тамара Михайловна все еще скорбит по второму супругу, адвокату по имени Дмитрий.
«Это был молодой человек, очень образованный, во время знакомства у нас завязалась беседа о музыке. Я сразу почувствовала, что это непростой человек. Но он был готов идти за любовью», — рассказала Гвердцители в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.
«Однажды, спустя несколько лет, мне позвонили и сказали, что Дмитрий ушел из жизни от сердечного… Что его родители очень любят меня… И как-то вот так все завершилось. Я не понимала, как могло так случиться. Я не хотела это принимать», — вспоминала певица.
Тамара Михайловна призналась, что после развода с третьим мужем посвятила себя сцене и больше не хочет ходить на свидания и влюбляться — то есть уже 13 лет она одна, но не жалеет об этом. У звезды есть взрослый сын Сандро, который учится и живет в Лондоне.
Фото: Global Look Press