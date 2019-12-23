«Такое случалось с обманутыми женами»: Екатерина Гордон публично посочувствовала Елене Летучей

«Лена Летучая, похоже вы являетесь жертвой обмана! Вы пишете абсолютный бред и вранье (такое на моей юридической практике случалась или с дурами или с обманутыми любящими женами (полагаю вы не дура). Никогда Асмик Вайе Рейтор не требовала никаких миллионов! Г-на Анашенкова спрашивали про 14 судом взысканных тысяч! И он отвечал, что денег нет. Есть предположение, что вас вводит в заблуждение не очень честный человек рядом! Я лично как юрист Асмик готова вам показать переписки, иски и деньги, перечисленные вашим супругом. Мы ничего не скрываем. Если вы журналист и чистоплотный человек, как минимум выясните, а потом пишите», — написала Гордон в блоге.

Документы, подтверждающие, что бывший супруг пытается урезать сумму алиментов с 13990 до 6900 рублей, Асмик Вайе Рейтор опубликовала в своем блоге ранее.