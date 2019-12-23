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«Такое случалось с обманутыми женами»: Екатерина Гордон публично посочувствовала Елене Летучей

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Катя Гордон защищает права женщин и детей

Фото: Instagram Кати Гордон

Катя Гордон обратилась к Елене Летучей, защищающей мужа от нападок из-за скандала с алиментами.

Скандал с алиментами, в который попал супруг Елены Летучей, обрел новый виток. Звездный адвокат Катя Гордон, встав на защиту бывшей супруги Юрия Анашенкова, — искусствоведа Асмик Вайе Рейтор, — обратилась к телеведущей, защищающей мужа в соцсетях.

«Лена Летучая, похоже вы являетесь жертвой обмана! Вы пишете абсолютный бред и вранье (такое на моей юридической практике случалась или с дурами или с обманутыми любящими женами (полагаю вы не дура). Никогда Асмик Вайе Рейтор не требовала никаких миллионов! Г-на Анашенкова спрашивали про 14 судом взысканных тысяч! И он отвечал, что денег нет. Есть предположение, что вас вводит в заблуждение не очень честный человек рядом! Я лично как юрист Асмик готова вам показать переписки, иски и деньги, перечисленные вашим супругом. Мы ничего не скрываем. Если вы журналист и чистоплотный человек, как минимум выясните, а потом пишите», — написала Гордон в блоге.

Документы, подтверждающие, что бывший супруг пытается урезать сумму алиментов с 13990 до 6900 рублей, Асмик Вайе Рейтор опубликовала в своем блоге ранее.

«Ведь 13990 руб слишком большая сумма на содержание 9 летнего ребенка», — прокомментировала она.

Реакции телеведущей на этот пост пока не последовало.

Фото и видео: instagram

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