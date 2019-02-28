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«Такие мужчины никогда не бывают свободны»: звезда сериала «Не родись красивой» Ломоносова призналась, что у нее был роман с женатым Машковым

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Ольга Ломоносова

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40-летняя Ольга Ломоносова побывала в студии шоу «Судьба человека».

Актриса Ольга Ломоносова больше всего известна зрителям по роли холодной и расчетливой Киры из сериала «Не родись красивой». Однако в жизни многодетная мама — совсем другой человек: она очень впечатлительная и рисковая. Эти качества Ольга показала, рассказывая ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову о своем коротком романе с Владимиром Машковым, который произошел много лет назад.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре», — призналась Ломоносова. По ее словам, все эти семь дней она встречалась со звездой. Вспыхнувшие чувства были настолько сильными, что актриса отказалась от балетной стажировки в Германии (в молодости она была подающей большие надежды танцовщицей), хотя ее отец уже подыскал квартиру в этой стране и собрал все необходимые документы для поездки.

«А потом я пришла и сказала, что никуда не поеду. Думала, папа меня убьет. Но за время в Москве я поняла, что хочу заниматься именно этим, работать в театре», — поделилась воспоминаниями звезда. Серьезных отношений с Владимиром Машковым ей построить не удалось, но позже Ольга встретила будущего возлюбленного Павла Сафронова и родила от него троих детей. «Мы до сих пор не женаты. Я никогда к этому не стремилась. Нам просто действительно хорошо вдвоем, и именно это я считаю самым важным», — подчеркнула артистка.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Genrietta Peryan, Viktor Chernov / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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