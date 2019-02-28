«Такие мужчины никогда не бывают свободны»: звезда сериала «Не родись красивой» Ломоносова призналась, что у нее был роман с женатым Машковым

Актриса Ольга Ломоносова больше всего известна зрителям по роли холодной и расчетливой Киры из сериала «Не родись красивой». Однако в жизни многодетная мама — совсем другой человек: она очень впечатлительная и рисковая. Эти качества Ольга показала, рассказывая ведущему программы «Судьба человека» Борису Корчевникову о своем коротком романе с Владимиром Машковым, который произошел много лет назад.

«Он был не свободен. Просто такие харизматичные мужчины никогда не бывают свободны, всегда есть какая-то женщина рядом. Я ту неделю провела в театре», — призналась Ломоносова. По ее словам, все эти семь дней она встречалась со звездой. Вспыхнувшие чувства были настолько сильными, что актриса отказалась от балетной стажировки в Германии (в молодости она была подающей большие надежды танцовщицей), хотя ее отец уже подыскал квартиру в этой стране и собрал все необходимые документы для поездки.