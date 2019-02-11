«Так спокойно и умиротворенно»: Анастасия Волочкова готовится к свадьбе

Совсем недавно Анастасия Волочкова наконец раскрыла, кто может являться ее новым возлюбленным — многие поклонники полагают, что балерина встречается с певцом и звукорежиссером Михаилом Борисовским. Однако звезда пока не подтвердила эту информацию, продолжая выкладывать в свой микроблог как снимки с Михаилом (причем часто ставя хэштег #друзья), так и загадочные фото, на которых видны лишь ноги мужчины.
А сегодня, 11 февраля, Анастасия призналась, что... готовится впервые выйти замуж. «Пока я подготавливаюсь к свадьбе, комменты все закрываю.) Так без них клево! <...> Мне теперь так спокойно и умиротворенно делиться с вами своими фото и видео! Любимый рядом. Дом роскошный. Душа полна позитива и любви!❤️ А люблю я вас всех!» — заявила она в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Пока по-прежнему непонятно, кто же стал избранником Волочковой. Напомним, в 2007 году Анастасия устроила «свадьбу века» с бизнесменом и юристом Игорем Вдовиным, от которого двумя годами ранее родила дочь Ариадну. Впрочем, позднее выяснилось, что Анастасия и Игорь не были официально женаты. Они расстались в 2008 году. После этого Волочкова встречалась с Николаем Басковым, Бахтияром Салимовым и Черменом Дзотовым.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram