«Так спокойно и умиротворенно»: Анастасия Волочкова готовится к свадьбе

Совсем недавно Анастасия Волочкова наконец раскрыла, кто может являться ее новым возлюбленным — многие поклонники полагают, что балерина встречается с певцом и звукорежиссером Михаилом Борисовским. Однако звезда пока не подтвердила эту информацию, продолжая выкладывать в свой микроблог как снимки с Михаилом (причем часто ставя хэштег #друзья), так и загадочные фото, на которых видны лишь ноги мужчины.

А сегодня, 11 февраля, Анастасия призналась, что... готовится впервые выйти замуж. «Пока я подготавливаюсь к свадьбе, комменты все закрываю.) Так без них клево! <...> Мне теперь так спокойно и умиротворенно делиться с вами своими фото и видео! Любимый рядом. Дом роскошный. Душа полна позитива и любви!❤️ А люблю я вас всех!» — заявила она в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).