Названы ошибки, совершив которые вы навряд ли выйдете замуж

Практически каждая женщина мечтает выйти замуж и ставит эту мысль чуть ли не первой целью своей жизни. Однако далеко не у всех получается сделать это. Статистика твердит, что женщинам все сложнее найти свою любовь и создать семью. Психологи назвали ТОП-5 ошибок, которые мешают женщине выйти замуж, сообщает Пятый канал.

Независимость

В современно мире женщины привыкли думать, что они должны быть независимыми и самостоятельными. По этой причине они стараются выучиться на высокооплачиваемую профессию и идут по карьерной лестнице вверх, порой забывая о личной жизни. Женщины боятся доверять мужчинам и стремятся к финансовой независимости. Это ни может не отпугивать представителей сильного пола. Мужичне хочется быть опорой для своей возлюбленной, ему важно это чувствовать. Именно поэтому психологи советуют прекрасному полу «не держать быка за рога» и почувствовать себя слабой и хрупкой.

Завышенная самооценка

Второй пункт плавно вытекает из первого. Женщинам, привыкшим полностью контролировать свою жизнь самостоятельно, характерна излишняя самоуверенность. Высокомерные леди пугают мужчин и отталкивают своей чересчур сильной энергетикой и завышенными требованиями.

Вызывающий стиль одежды

В обществе принято считать, что мини и открытое декольте может привлечь внимание мужчин. Это действительно так, но есть поправка. Ни один мужчина не захочет взять в жены женщину, которая вульгарно одевается. С такой женой будет стыдно появиться в обществе. Мужчины отдадут предпочтение более скромной девушке.