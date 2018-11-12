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«Сын просто не узнал маму»: Александр Кержаков яростно защищается от обвинений экс-супруги

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Кержаков

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35-летний Александр Кержаков откровенно рассказал, что сейчас происходит в его семье и как его маленький сын Артемий реагирует на свою маму Милану.

Не так давно Милана Кержакова смогла одержать первую победу в суде по поводу определения места проживания ее общего с Александром Кержаковым сына Артемия. Девушка должна была забрать сына себе, но пока так и не сделала этого — отчасти потому, что малыш просто не узнал ее.

«Милана дважды приходила к сыну после суда, у нас были детские психологи, все было организовано, у нас есть заключение специалистов. Первая встреча прошла не так, как ожидала Милана, наверное, но так, как ожидали все присутствующие. Сын вел себя как ребенок, который не видел свою маму. Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму», — заявил Александр в интервью порталу Super.ru.

Экс-футболист также добавил, что пока суд не вынесет решение по его обжалованию предыдущего постановления, Милана юридически не сможет забрать у него Артемия. При этом он готов пойти бывшей жене навстречу и не явиться на следующее заседание, чтобы там могла быть она: «Представители Миланы говорят, что она боится провокаций с моей стороны. По их словам, именно поэтому она не пришла в прошлый раз. Я могу заявить, что я 14 ноября не пойду на это заседание, чтобы позволить ей высказаться и ответить на все вопросы всех сторон суда. Пожалуйста!».

Фото и видео: Instagram

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