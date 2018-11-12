«Сын просто не узнал маму»: Александр Кержаков яростно защищается от обвинений экс-супруги

Не так давно Милана Кержакова смогла одержать первую победу в суде по поводу определения места проживания ее общего с Александром Кержаковым сына Артемия. Девушка должна была забрать сына себе, но пока так и не сделала этого — отчасти потому, что малыш просто не узнал ее.

«Милана дважды приходила к сыну после суда, у нас были детские психологи, все было организовано, у нас есть заключение специалистов. Первая встреча прошла не так, как ожидала Милана, наверное, но так, как ожидали все присутствующие. Сын вел себя как ребенок, который не видел свою маму. Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму», — заявил Александр в интервью порталу Super.ru.