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Сын Дональда Трампа изменил жене с поп-певицей

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Ванесса и Дональд Трампы
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В западных СМИ муссируются слухи о том, что Дональд Трамп-младший уже давно встречается с Обри О'Дэй.

На днях интернет взбудоражила новость о грядущем разводе Дональда и Ванессы Трампов, проживших в браке 13 лет. Журналисты тут же начали раскапывать причины такого решения супругов и выяснили, что в последнее время Дональд-младший часто видится с эпатажной певицей и моделью Обри О'Дэй. Более того, у сладкой парочки уже был бурный роман в 2011-м.

I’m only interested in the things money can’t buy.

Публикация от Aubrey O'Day (@aubreyoday)

«Семь лет назад Ванесса была просто опустошена, когда Дональд рассказал ей о своем решении уйти к Обри. В то время Ванесса была беременна четвертым ребенком. В отношения супругов пришлось вмешаться отцу Дональда. Трамп-старший смог повлиять на сына, но тот не забыл о своих чувствах к мисс О’Дэй, в конце концов терпение Ванессы лопнуло», — заявил инсайдер в интервью порталу Page Six.

Напомним, всего за время брака в семье старшего сына президента США Дональда Трампа родилось пятеро детей. Мужчина души не чает в малышах. Интересно, как экс-супруги будут делить опеку над ними?

_Фото: Instagram _

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