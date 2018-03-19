Сын Дональда Трампа изменил жене с поп-певицей

«Семь лет назад Ванесса была просто опустошена, когда Дональд рассказал ей о своем решении уйти к Обри. В то время Ванесса была беременна четвертым ребенком. В отношения супругов пришлось вмешаться отцу Дональда. Трамп-старший смог повлиять на сына, но тот не забыл о своих чувствах к мисс О’Дэй, в конце концов терпение Ванессы лопнуло», — заявил инсайдер в интервью порталу Page Six.

Напомним, всего за время брака в семье старшего сына президента США Дональда Трампа родилось пятеро детей. Мужчина души не чает в малышах. Интересно, как экс-супруги будут делить опеку над ними?

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