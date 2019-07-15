Свадебный фотограф призывает гостей не пользоваться своими камерами во время церемоний

Ханна Уэй из Техаса, работающая свадебным фотографом, опубликовала в одной из соцсетей проникновенный пост, в котором поведала, как сильно она ненавидит гостей мероприятий, которые так и норовят залезть в кадр, испортив не только ее работу, но и настроение (и воспоминания) молодоженов. Люди, которых влюбленные пригласили разделить вместе с ними важный для них момент, считают своим долгом достать свои телефоны и нечто отдаленно напоминающие фотоаппараты, и постараться опередить профессионала, выдавая свои «гениальные» шедевры.

Она отметила, что такие гости отнимают время, заставляя ее снова и снова выстраивать идеальную композицию, что, конечно, не всегда удается, ведь некоторые мгновения происходят спонтанно и не повторяются. «Девушка с iPhone, я обращаюсь именно к вам. Знайте, что вы не только испортили мой снимок, но и отняли этот момент у жениха, невесты и ее отца, которые хотели сохранить эти трогательные воспоминания», - обратилась Ханна к той гостье, которая своим бесцеремонным поведением свела на нет все старания фотографа. И добавила, что людям необходимо просто выключать свои телефоны на все время проведения торжества, чтобы не портить настроение себе и молодоженам.

Ее пост, собравший уже около 155 тысяч лайков и множество комментариев, разделил пользователей Сети на два лагеря. Как передает британское издание Daily Mail, лишь немногие поняли (и приняли) разочарование Ханны в то время, как большинство людей набросились на нее с обвинениями. Пользователи напомнили, что работа профессионала как раз состоит в том, чтобы делать свою работу как можно незаметнее, находя интересные ракурсы и не мешая гостям и молодоженам. «У нас помимо фотографа было много друзей на свадьбе, которые делали и свои фото. И эти снимки были чудесными», «Не говорите ерунду, фотограф не может быть одновременно в нескольких местах! Поэтому гости тоже могут делать снимки», «Это лишь ваши предположения, но, возможно, невесте нравятся фотографии, сделанные ее гостьей», «Вы не можете запретить людям пользоваться их телефонами!», - высказали свое мнение пользователи.

А что думаете вы по этому поводу?