Свадебное платье-облако и розово-перламутровый костюм жениха: в Сети раскритиковали необычные наряды влюбленных

Как мало мы знаем о вкусах и предпочтениях друг друга — вот, например, свадьбы. Все привыкли одеваться по классике: мужчины в великолепных черных костюмах, женщины в элегантных свадебных белых платьях, выгодно подчеркивающих каждый изгиб тела. Но кто как хочет выглядеть на самом деле?
Фото: Facebook
Одна милая парочка подняла всю Сеть на уши своими нарядами. Да, невеста все еще в белом платье, а жених в парадном костюме. Только вот детали очень необычные: на мужчине надет перламутровый пиджак, переливающийся всеми цветами радуги даже в облачную погоду, на ногах — кроссовки. К слову, его друзья тоже оригинальные — они пришли в розовых рубашках и пиджаках, а низ, как и у жениха, белый.
Невеста же напоминает милое облачко — обтягивающее белое платье начинает сильно виться в районе коленей — длинная фата тоже занимает много пространства, из-за чего вся нижняя часть тела кажется пушистой, как снег.
«Что топорщится сзади невесты?», «Похоже на платье Барби», «Друг жениха не только пришел без пиджака, но еще и в мятой рубашке», «Можно сделать небольшое объявление? Пожалуйста, снимайте этикетки с рукавов пиджаков! Их там не должно быть!», — критиковали все подряд пользователи Сети.
Подружки невесты выглядят чуть более традиционно, и, возможно, все эти шуточные элементы со стороны жениха — всего лишь проявление креатива.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook