Свадебное платье-облако и розово-перламутровый костюм жениха: в Сети раскритиковали необычные наряды влюбленных

Одна милая парочка подняла всю Сеть на уши своими нарядами. Да, невеста все еще в белом платье, а жених в парадном костюме. Только вот детали очень необычные: на мужчине надет перламутровый пиджак, переливающийся всеми цветами радуги даже в облачную погоду, на ногах — кроссовки. К слову, его друзья тоже оригинальные — они пришли в розовых рубашках и пиджаках, а низ, как и у жениха, белый.

Невеста же напоминает милое облачко — обтягивающее белое платье начинает сильно виться в районе коленей — длинная фата тоже занимает много пространства, из-за чего вся нижняя часть тела кажется пушистой, как снег.

«Что топорщится сзади невесты?», «Похоже на платье Барби», «Друг жениха не только пришел без пиджака, но еще и в мятой рубашке», «Можно сделать небольшое объявление? Пожалуйста, снимайте этикетки с рукавов пиджаков! Их там не должно быть!», — критиковали все подряд пользователи Сети.