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Супруга Николая Валуева заставила его на ней жениться: «Гражданский брак — это не брак»

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Галина и Николай Валуевы

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41-летняя Галина Валуева рассказала об отношениях с мужем Николаем еще до свадьбы.

Николай и Галина Валуевы уже почти 20 лет счастливы в браке, но, оказывается, до свадьбы у них возникали разногласия как раз по ее поводу. Многодетная мама призналась, что не считает гражданский брак полноценными семейными отношениями, поэтому в свое время буквально заставила возлюбленного оформить их отношения.

«Мы год жили вместе до свадьбы. Но женщина при этом и не свободна, и не занята. А мужчина всегда свободен. И я в какой-то момент сказала: «Знаешь что, дружок, определяйся: либо мы женимся, либо расходимся», ­— заявила Галина в программе «Когда все дома».

«У нас живые отношения: если мы поругались, об этом знают все, ­— продолжила она рассказ об отношениях с мужем. ­­—  Но это более честно, чем создавать видимость брака, а потом через 15 лет внезапно развестись, вот тогда у детей будет шок». Напомним, Галина родила супругу троих детей: сейчас старшему сыну Григорию 17 лет, средней дочери Ире 12 лет и младшему сыну Сереже — 6 лет.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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