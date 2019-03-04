Супруга Николая Валуева заставила его на ней жениться: «Гражданский брак — это не брак»

Николай и Галина Валуевы уже почти 20 лет счастливы в браке, но, оказывается, до свадьбы у них возникали разногласия как раз по ее поводу. Многодетная мама призналась, что не считает гражданский брак полноценными семейными отношениями, поэтому в свое время буквально заставила возлюбленного оформить их отношения.

«Мы год жили вместе до свадьбы. Но женщина при этом и не свободна, и не занята. А мужчина всегда свободен. И я в какой-то момент сказала: «Знаешь что, дружок, определяйся: либо мы женимся, либо расходимся», ­— заявила Галина в программе «Когда все дома».