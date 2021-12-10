Судьба-злодейка: какие признаки на руках предвещают скорый развод

В первую очередь надо определить, как сложатся отношения в будущем. Иван Громов посоветовал обратить внимание на толщину линии под мизинцем, определяющей привязанность. Стоит насторожиться, если она сначала достаточно четкая и глубокая, а затем истончается, до полного исчезновения. Это говорит об угасании эмоций, что обусловлено периодами кризисов в браке и изменами.

Проблемы в отношениях возможно выявить по островку, который образует линия сердца, находящаяся к пальцам ближе остальных. «Остров укажет на время тяжелого затяжного кризиса в отношениях, и чем этот остров больше в размерах, тем длительнее будет этот кризис», — сообщил специалист в беседе с «Пятым каналом». Хиромант также раскрыл способ разоблачить неверного супруга по рукам. Для этого надо найти дугообразную линию, которая выходит с холма Луны (нижней левой части ладони) и соприкасается с линией сердца.