Страстный поцелуй Саши Савельевой и Кирилла Сафонова растрогал поклонников: «Как Кэрри Брэдшоу и мистер Биг»
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Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева опубликовала романтическое фото в блоге в честь Дня семьи, любви и верности.
Несмотря на долгие годы совместной жизни и рождение ребенка, в отношениях Саши Савельевой и Кирилла Сафонова царит романтика.
«С любимыми не расставайтесь», — написала певица под нежной фотографией с мужем.
«Такое красивое фото», «Словно на фото Кэрри Брэдшоу и мистер Биг», «Очень красивые оба», «Какие вы классные будьте счастливы всегда вместе любимыми и любящими вы так красивы аж завидно но белая зависть», «Такие классные, счастья Вам и долгих лет совместной жизни», «Саша видно, что в вашей семье взаимная любовь», «С днем семьи», — пишут друзья и поклонники пары.
Фото и видео: Instagram/@sasha_savelieva
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