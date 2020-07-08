Страстный поцелуй Саши Савельевой и Кирилла Сафонова растрогал поклонников: «Как Кэрри Брэдшоу и мистер Биг»

«Такое красивое фото», «Словно на фото Кэрри Брэдшоу и мистер Биг», «Очень красивые оба», «Какие вы классные будьте счастливы всегда вместе любимыми и любящими вы так красивы аж завидно но белая зависть», «Такие классные, счастья Вам и долгих лет совместной жизни», «Саша видно, что в вашей семье взаимная любовь», «С днем семьи», — пишут друзья и поклонники пары.