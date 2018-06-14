Страсть, ревность и разница в возрасте: Владимир Кузьмин объявил о разводе после 17 лет брака

17 лет назад популярный певец Владимир Кузьмин сочетался законным браком с девушкой по имени Катя, которая была младше артиста на 27 лет. Немногие верили в этот брак, но влюбленные продержались вместе 17 лет. Сегодня мужчина официально объявил о разводе.

«С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе. Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу. Просим отнестись с пониманием», — сообщил певец корреспонденту журнала «7Дней».

Знакомство Владимира и Екатерины произошло летом 2000 года, когда юная красавица из Елабуги отдыхала с родителями на пляже в Анапе. Курортный роман проходил под присмотром родителей и оставил такой след в сердце музыканта, что убежденный холостяк решил жениться: «Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное — примерно на десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мне захотелось нормальных, глубоких отношений».

Семейная жизнь была непростой. Оказалось, что оба супруга очень ревнивы. Однако причину расставания они решили не оглашать.

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