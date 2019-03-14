«Ставят в стихах и отношениях точки»: Виторган отреагировал на «поэтическую» ссору Собчак и Шнурова

После объявления о расставании Ксении Собчак и Максиму Виторгану живется непросто. Телеведущая испортила отношения сразу с несколькими знаменитостями, прямо или косвенно прокомментировавшими ее личную жизнь, а актер с головой ушел в работу над новым спектаклем. Впрочем, оказалось, что за проблемами экс-супруги Максим следит — он решил встрять в ее стихотворное разбирательство с Сергеем Шнуровым.

«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, <...>, положение в мире... Ставят в стихах и отношениях точки, Уничтожают врагов через запятую в сортире. Я один живу, как <...>, в прозе. Радости — простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны», — написал Виторган в своем Instagram, выложив строгое черно-белое фото (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).