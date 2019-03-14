logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ставят в стихах и отношениях точки»: Виторган отреагировал на «поэтическую» ссору Собчак и Шнурова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Максим Виторган

Arrows-left
Arrows-right
Reload
46-летний актер тоже решил написать небольшой стих, вмешавшись в конфликт своей экс-жены и музыканта.

После объявления о расставании Ксении Собчак и Максиму Виторгану живется непросто. Телеведущая испортила отношения сразу с несколькими знаменитостями, прямо или косвенно прокомментировавшими ее личную жизнь, а актер с головой ушел в работу над новым спектаклем. Впрочем, оказалось, что за проблемами экс-супруги Максим следит — он решил встрять в ее стихотворное разбирательство с Сергеем Шнуровым.

«Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, <...>, положение в мире... Ставят в стихах и отношениях точки, Уничтожают врагов через запятую в сортире. Я один живу, как <...>, в прозе. Радости — простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны», — написал Виторган в своем Instagram, выложив строгое черно-белое фото (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Судя по всему, Максим все еще очень переживает после разразившейся бури — напомним, недавно он подрался прямо на улице с предполагаемым новым возлюбленным жены, режиссером Константином Богомоловым. Однако эти отношения любовного треугольника все его участники не комментируют.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?