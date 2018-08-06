Стас Пьеха год скрывал свой новый роман с молодой киевлянкой

После разрыва с моделью и матерью его сына Петра Стас Пьеха долгое время был одинок. В итоге его сердце покорила режиссер клипа «Листы календаря» Елизавета Клюзко. Оказалось, что пара встречается уже год, но хранит это в тайне.

«Они знакомы давно, — рассказали журналу StarHit в окружении Стаса и Лизы. — Но настоящие чувства вспыхнули только год назад. Лиза — режиссер, окончила Национальный университет театра, кино и телевидения в столице Украины. Она разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху. Кстати, его сестра Эрика души не чает в Клюзко, относится как к родной! Взаимопонимание у них на высшем уровне».