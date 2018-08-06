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Стас Пьеха год скрывал свой новый роман с молодой киевлянкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стас Пьеха и Елизавета Клюзко с коллегой

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37-летний Стас Пьеха наконец вновь влюблен.

После разрыва с моделью и матерью его сына Петра Стас Пьеха долгое время был одинок. В итоге его сердце покорила режиссер клипа «Листы календаря» Елизавета Клюзко. Оказалось, что пара встречается уже год, но хранит это в тайне.

«Они знакомы давно, — рассказали журналу StarHit в окружении Стаса и Лизы. — Но настоящие чувства вспыхнули только год назад. Лиза — режиссер, окончила Национальный университет театра, кино и телевидения в столице Украины. Она разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху. Кстати, его сестра Эрика души не чает в Клюзко, относится как к родной! Взаимопонимание у них на высшем уровне».

Напомним, Пьеха был женат на Наталье Горчаковой, но супруги расстались из-за стремления певца развивать карьеру. Сейчас девушка живет на две страны — в России и в Испании — и 4-летний сын пары довольно часто навещает отца.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Стас Пьеха

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