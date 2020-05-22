Стас Костюшкин трогательно признался в любви жене в ее день рождения: «Могу смотреть на нее часами»
Фото: Starface
22 мая жена Стаса Костюшкина отмечает день рождения. Артист посвятил супруге трогательные слова в Instagram-поздравлении.
«Это просто поразительно, я могу смотреть на нее часами, я могу дышать ей всю жизнь! Я готов ради нее на многое, если не сказать, что на все. Я так хочу, чтобы это была правда, и по окончании жизни, мы слились в одно целое, и ко всем моим минусам, добавились все ее плюсы. Она — это вера, справедливость, высшая степень материнства, красоты, доброты и нежности. Она только моя, только моя. Единственная, с днем рождения!», — написал он и показал необычное фото с женой.
«Вот это я понимаю поздравление. Счастья вам», «Как это нежно и любя... Будьте счастливы», «Только так и должен муж любить свою жену! Завидую!», «Потрясающие слова! Обожаю Юлечку, обожаю вашу семью! С именинницей вас!», «Вы такая классная пара! Берегите друг друга! Счастья вам на долгие годы», — поздравили в комментариях.
Юлия стала третьей женой артиста — они поженились в июле 2006 года. Первой избранницей Стаса была девушка, с которой он дружил с юношеского возраста. Но после 15 лет отношений, они расстались. Со второй женой, в которую Стас искренне влюбился, он был три года. Встретив Юлию, он ушел от жены.
В семье Стаса и Юлии растут два сына — 13-летний Богдан и 4-летний Мирон. От второго брака у Стаса есть 17-летний сын Мартин.
Фото и видео: Instagram
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