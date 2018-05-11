Старший сын Джоли крупно с ней поссорился и захотел переехать к Питту

В западных СМИ появилась информация о крупном скандале в семье Анджелины Джоли. Говорят, что старший сын актрисы собирается… переехать к своему приемному отцу Брэду Питту. Хотя еще недавно отношения Брэда и Мэддокса были, мягко говоря, прохладными — некоторые источники даже называют их ссору последней каплей в чаше терпения Анджелины и формальным поводом для развода пары.
Как сообщают источники американского портала Radar Online, теперь же Мэддокс сильно обиделся на Энджи. Дело в том, что во время недавней совместной поездки матери и сына в Камбоджу (на родину последнего) Джоли решила посетить могилу бывшего лидера страны Пола Пота (его руководство государством в конце 1970-х сопровождалось репрессиями и голодом, в результате чего по разным оценкам погибло до трех миллионов граждан). Более того, на этой могиле Джоли, по сообщениям свидетелей, даже помолилась.
Подросток Мэддокс был глубоко оскорблен этим поступком мамы и впервые за прошедшее с расставания родителей время сам позвонил Брэду Питту с предложением пообщаться и вопросом, можно ли переехать к актеру жить. Напомним, официально Брэд и Анджелина до сих пор не разведены, поэтому теоретически Мэддокс, как единственный ребенок, достигший 16 лет, еще может выбрать, с кем остаться.
Инсайдеры сообщают, что Брэд не отказал сыну, но и не дал согласия, а пообещал обсудить этот момент с Анджелиной. Интересно, позволит ли актриса Мэддоксу жить с ее бывшим мужем?
Фото: Brent Perniac, Hubert Boesl, Regina Wagner, Byron Purvis/AdMedia, D. Long, Stephen Lock, Mehdi Taamallah, Dirk Waem, Sonia Moskowitz, Kento Nara / Global Look Press