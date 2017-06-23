Новое исследование показало, что люди интуитивно располагают камеру так, чтобы в кадре выглядеть наиболее привлекательно для противоположного пола.

Ученые из университета Саскачевана проанализировали фотографии более чем 900 женщин и мужчин в популярном приложении для знакомств Tinder, чтобы выяснить, как выглядят самые привлекательные селфи, сообщает Daily Mail.

Выяснилось, что мужчины чаще всего делают селфи снизу, примерно с высоты талии — так они кажутся более высокими, сильными, мужественными и способными защитить свою избранницу. А вот женщины любят фотографироваться, держа камеру выше головы, чтобы акцентировать внимание на чертах лица и скрыть какие-то недостатки фигуры. Некоторые женщины также привлекают внимание к своему декольте, фотографируясь сверху.

Фото: istockphoto