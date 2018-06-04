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Стало известно, почему Федор Бондарчук до сих пор не женился на Паулине Андреевой

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

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Друзья пары раскрыли подробности их отношений в новом интервью.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе уже почти два года, между ними царит полное взаимопонимание и гармония. Однако влюбленные не торопятся под венец, и поэтому некоторые злопыхатели все же пророчат им расставание. Оказалось, что дело не в желании Федора и Паулины оформить отношения — режиссер и актер до сих пор официально женат.

«Если удастся доказать, что супруги Федор и Светлана Бондарчуки не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом, — прокомментировал юрист в интервью журналу StarHit. — Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все, а это зачастую очень долгий процесс».

Несмотря на расставание и денежные вопросы, Светлана и Федор остались в дружеских отношениях, и Паулина это понимает. «Более гармоничной пары в моем окружении не было очень давно, — рассказал в том же интервью кинопродюсер Илья Бачурин. — Сейчас многим не хватает компромисса, у них же этого достаточно. Федя как человек мудрый не фокусирует внимание на мелочах, из-за которых часто и происходит раздрай».

Фото: Komsomolskaya Pravda, Maria_Remizova/ twitter.com, Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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