Стало известно, почему Федор Бондарчук до сих пор не женился на Паулине Андреевой

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вместе уже почти два года, между ними царит полное взаимопонимание и гармония. Однако влюбленные не торопятся под венец, и поэтому некоторые злопыхатели все же пророчат им расставание. Оказалось, что дело не в желании Федора и Паулины оформить отношения — режиссер и актер до сих пор официально женат.

«Если удастся доказать, что супруги Федор и Светлана Бондарчуки не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом, — прокомментировал юрист в интервью журналу StarHit. — Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все, а это зачастую очень долгий процесс».