Исследователи из НИУ ВШЭ и РГСУ в 2015 и 2016 году опросили 2 тысячи человек в возрасте от 17 до 30 лет и выяснили взгляды молодежи на институт брака.

Как оказалось, подавляющее большинство молодоженов (82%) вступили в брак по любви, причем 86% опрошенных категорически против заключения брачного договора, регулирующего имущественные права супругов в случае развода.

Самым ценным в семейных отношениях для молодежи России является личная свобода, однако простить измену второй половинки готовы лишь 3% участников опроса. Для остальных 97% такое поведение может быть поводом для мести, рукоприкладства и даже расторжения супружеских отношений.

Больше половины поженившихся пар познакомились на вечеринках у друзей или на дискотеках, 21% опрошенных учились вместе в институте или университете. И только 2% респондентов нашли друг благодаря соцсетям.

Специалисты отмечают, что причины, по которым люди вступают в брак, сильно изменились за последние сто лет: современные женятся из любви, для их родителей приоритетом было рождение детей, наши прапра шли на этот шаг по финансовым соображениям.

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