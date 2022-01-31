Способы убить любовь: какое поведение женщины отдаляет от нее мужчину
Ничего хорошего нет в привычке считать ошибки партнера, которые он когда-либо совершал. Часто во время ссор начинаются упоминания этих неприятных ситуаций и повторяются одни и те же обвинения. Такой прием используется для того, чтобы оправдать себя и занять выигрышное положение, то есть выйти из конфликта невиновным. Но такой метод манипуляции отравляет ваши чувства, ведь ради доказательства своей правоты вы снова возвращаетесь в те горькие воспоминания и переживаете негативные события заново. Если это продолжается достаточно долго, оба партнера тратят массу сил, пытаясь доказать, что они менее виновны, чем другой, вместо того чтобы решить текущую проблему, пишет Femmie.
Нередко женщины вымещают все эмоции на любимом, обвиняя его в своих проблемах. Но он не должен реагировать на каждый каприз, а может лишь поддержать избранницу. Стоит понимать, что люди, состоящие в отношениях, друг другу ничем не обязаны и не несут ответственность за настроение партнера.
Как известно, при возникновении проблем и тем для конфликтов важно спокойно обсудить недовольства и предпринять действия по их решению. Но бывают случаи, когда люди решают перевести тему на сюрприз и задобрить возлюбленного подарками. Такое поведение не решает проблему, а даже бессознательно заставляет партнера больше скандалить, чтобы получить что-то взамен.
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