Способы убить любовь: какое поведение женщины отдаляет от нее мужчину

Нередко женщины вымещают все эмоции на любимом, обвиняя его в своих проблемах. Но он не должен реагировать на каждый каприз, а может лишь поддержать избранницу. Стоит понимать, что люди, состоящие в отношениях, друг другу ничем не обязаны и не несут ответственность за настроение партнера.

Как известно, при возникновении проблем и тем для конфликтов важно спокойно обсудить недовольства и предпринять действия по их решению. Но бывают случаи, когда люди решают перевести тему на сюрприз и задобрить возлюбленного подарками. Такое поведение не решает проблему, а даже бессознательно заставляет партнера больше скандалить, чтобы получить что-то взамен.