Специалист по отношениям рассказала, как вычислить людей, которые изменяют

Сиднейский специалист по отношениям доктор Лувр относится к любви серьезно: субъективно для нее это чувство, может, и не скучный набор элементов, однако его все равно можно практически разместить под микроскоп и отследить все происходящие процессы, выявить причинно-следственные связи. Благодаря этому она без труда выявила качества, которые помогут вычислить изменщика.

В колонке для издания Sporteluxe она сообщила, что есть три основных фактора, влияющих на влюбленных: личность, ситуация, взаимоотношения.

По словам доктора Лувра, у мужчин есть биологическая склонность к обману из-за более сильного влечения к противоположному полу. Стремятся к увиливанию от правды и те, у кого уровень эмпатии близок к нулю. А вот если человек религиозен, то вероятность измен уменьшается в разы из-за личных убеждений.

Кроме того, что логично, плохие отношения также могут повлиять на то, что человеку захочется новых ощущений и положительных эмоций. В этом плане заполнить эмоциональную пустоту чаще хотят женщины, которым необходимо постоянное внимание. Также, по словам доктора Лувра, слишком разным людям с ощутимой пропастью в уровне образования не стоит рассчитывать на постоянную верность от друг от друга.