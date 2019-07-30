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Специалист по отношениям рассказала, как вычислить людей, которые изменяют

Доктор Лувр считает, что спровоцировать поиск новых ощущений может как биологическая склонность к обману, так и регулярное нахождение среди привлекательных людей.

Сиднейский специалист по отношениям доктор Лувр относится к любви серьезно: субъективно для нее это чувство, может, и не скучный набор элементов, однако его все равно можно практически разместить под микроскоп и отследить все происходящие процессы, выявить причинно-следственные связи. Благодаря этому она без труда выявила качества, которые помогут вычислить изменщика.

В колонке для издания Sporteluxe она сообщила, что есть три основных фактора, влияющих на влюбленных: личность, ситуация, взаимоотношения.

По словам доктора Лувра, у мужчин есть биологическая склонность к обману из-за более сильного влечения к противоположному полу. Стремятся к увиливанию от правды и те, у кого уровень эмпатии близок к нулю. А вот если человек религиозен, то вероятность измен уменьшается в разы из-за личных убеждений.

Кроме того, что логично, плохие отношения также могут повлиять на то, что человеку захочется новых ощущений и положительных эмоций. В этом плане заполнить эмоциональную пустоту чаще хотят женщины, которым необходимо постоянное внимание. Также, по словам доктора Лувра, слишком разным людям с ощутимой пропастью в уровне образования не стоит рассчитывать на постоянную верность от друг от друга.

«Постоянное нахождение в окружении привлекательных людей и ведение откровенных бесед с потенциальным вариантом для измен тоже может быть одним из факторов, влияющих на желание попробовать что-то новое на стороне», — отметила доктор Лувр.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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