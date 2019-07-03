logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Спасибо тебе, люблю»: Ксения Бородина показала нежное видео с мужем и поздравила его с годовщиной свадьбы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ксения бородина и Курбан Омаров

Фото: Instagram
Телеведущая вышла замуж четыре года назад.

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают четвертую годовщину со дня свадьбы. По этому поводу экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram нежное видео с мужем и поздравила его с праздником.

«Сегодня нашему браку исполнилось 4 года. мне всегда даются очень сложно, красивые и теплые слова в адрес любимых людей. Ты и так знаешь, что я зачастую очень капризное, вредное и несносное существо, с которым ты умело справляешься) я и не умею благодарить, но сегодня действительно, хоть тут хочу сказать большое спасибо за терпение, все эти годы, что мы только не проживали, а ты идешь как танк ничего не боясь. Столько различных мнений и ярлыков, а ты скала, только по-настоящему сильный мужчина способен не реагировать , а дальше взяв своей сильной рукой свою жену, вести эту семью только вверх, только самыми безопасными тропами. спасибо тебе , люблю», - написала Ксения (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«На вас всегда очень приятно смотреть ,и кажется ,что вы не 4года в браке ,а 14...хорошая семья,замечательно воспитанные дети,так держать!!!»,

«Ксюша и Курбан поздравляем! Приумножайте счастье. вы интересная пара,живая, искренняя,настоящая. Любви огромной на долгие годы»,

«А я думала больше. мне кажется вы уже вечность вместе. очень красивая пара. всегда приятно смотреть на вас»,

«Молодцы. с годовщиной вас», - поздравили подписчики.

У Ксении Бородиной и Курбана Омарова есть 3-летняя дочь Теона. Также супруги растят 10-летнюю дочь телеведущей от первого брака – Марусю.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...