«Спасибо тебе, люблю»: Ксения Бородина показала нежное видео с мужем и поздравила его с годовщиной свадьбы

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают четвертую годовщину со дня свадьбы. По этому поводу экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram нежное видео с мужем и поздравила его с праздником.
«Сегодня нашему браку исполнилось 4 года. мне всегда даются очень сложно, красивые и теплые слова в адрес любимых людей. Ты и так знаешь, что я зачастую очень капризное, вредное и несносное существо, с которым ты умело справляешься) я и не умею благодарить, но сегодня действительно, хоть тут хочу сказать большое спасибо за терпение, все эти годы, что мы только не проживали, а ты идешь как танк ничего не боясь. Столько различных мнений и ярлыков, а ты скала, только по-настоящему сильный мужчина способен не реагировать , а дальше взяв своей сильной рукой свою жену, вести эту семью только вверх, только самыми безопасными тропами. спасибо тебе , люблю», - написала Ксения (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«На вас всегда очень приятно смотреть ,и кажется ,что вы не 4года в браке ,а 14...хорошая семья,замечательно воспитанные дети,так держать!!!»,
«Ксюша и Курбан поздравляем! Приумножайте счастье. вы интересная пара,живая, искренняя,настоящая. Любви огромной на долгие годы»,
«А я думала больше. мне кажется вы уже вечность вместе. очень красивая пара. всегда приятно смотреть на вас»,
«Молодцы. с годовщиной вас», - поздравили подписчики.
У Ксении Бородиной и Курбана Омарова есть 3-летняя дочь Теона. Также супруги растят 10-летнюю дочь телеведущей от первого брака – Марусю.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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