«Спасибо тебе, люблю»: Ксения Бородина показала нежное видео с мужем и поздравила его с годовщиной свадьбы

Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают четвертую годовщину со дня свадьбы. По этому поводу экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram нежное видео с мужем и поздравила его с праздником.

«Сегодня нашему браку исполнилось 4 года. мне всегда даются очень сложно, красивые и теплые слова в адрес любимых людей. Ты и так знаешь, что я зачастую очень капризное, вредное и несносное существо, с которым ты умело справляешься) я и не умею благодарить, но сегодня действительно, хоть тут хочу сказать большое спасибо за терпение, все эти годы, что мы только не проживали, а ты идешь как танк ничего не боясь. Столько различных мнений и ярлыков, а ты скала, только по-настоящему сильный мужчина способен не реагировать , а дальше взяв своей сильной рукой свою жену, вести эту семью только вверх, только самыми безопасными тропами. спасибо тебе , люблю», - написала Ксения (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).