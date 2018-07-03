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«Спасибо даже за ссоры»: Ксения Бородина нежно поздравила супруга с 3-летней годовщиной свадьбы

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Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми

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3 июля Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают кожаную свадьбу. Влюбленные обменялись поздравлениями в Instagram.

Ровно три года назад Ксения Бородина вышла замуж во второй раз: ее избранником стал бизнесмен из Дагестана Курбан Омаров. Супруги стали вместе воспитывать детей от предыдущих отношений: у Курбана — сын Омар, у Ксении — дочь Маруся. А в конце 2015 года на свет появилась общая дочь пары Тея.

Разумеется, и Ксения, и Курбан поздравили друг друга в своих микроблогах, выложив милые совместные фото и свадебное видео. «У нас замечательная семья, спасибо тебе за заботу, за смех, за то что я как женщина, чувствую себя счастливой, спасибо даже за ссоры, потому что в наших спорах, всегда рождается истина и как мы умеем соскучиться друг по другу, теряя понимаем, что жить не может друг без друга. Спасибо что взрослею вместе с тобой и на многие вещи начинаю смотреть совсем иначе», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Омаров ответил жене: «Кто-то давал нам пару лет, кто-то пару месяцев. И те и другие понимали, что два таких характера не протянут долго. Но они ошиблись. Мы как то раз попробовали друг без друга и нам не понравилось. Я конечно же люблю ее больше чем она меня, но это уже совсем другая история».

Кстати, в недавнем интервью журналу StarHit Ксения призналась, что с юмором относится к попыткам интернет-троллей рассорить ее с мужем: «Иногда доходит до абсолютного абсурда. То Курбану пишут в личные сообщения, что видели меня на свидании с другим, то мне доносят «осведомленные», что муж веселится в ресторане в компании девушек. Самое смешное, что в этот момент он может лежать рядом с Теей наперевес. Мы уже давно перестали обращать внимание на домыслы и фантазии посторонних. Посмеемся над ними и забываем, потому что абсолютно друг другу доверяем».

Фото: Instagram

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