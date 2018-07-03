«Спасибо даже за ссоры»: Ксения Бородина нежно поздравила супруга с 3-летней годовщиной свадьбы

Ровно три года назад Ксения Бородина вышла замуж во второй раз: ее избранником стал бизнесмен из Дагестана Курбан Омаров. Супруги стали вместе воспитывать детей от предыдущих отношений: у Курбана — сын Омар, у Ксении — дочь Маруся. А в конце 2015 года на свет появилась общая дочь пары Тея.

Разумеется, и Ксения, и Курбан поздравили друг друга в своих микроблогах, выложив милые совместные фото и свадебное видео. «У нас замечательная семья, спасибо тебе за заботу, за смех, за то что я как женщина, чувствую себя счастливой, спасибо даже за ссоры, потому что в наших спорах, всегда рождается истина и как мы умеем соскучиться друг по другу, теряя понимаем, что жить не может друг без друга. Спасибо что взрослею вместе с тобой и на многие вещи начинаю смотреть совсем иначе», — написала телеведущая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).