«Спалились»: Евгений Петросян заставляет молодую возлюбленную ревновать, открыто целуясь с коллегой Еленой Воробей

Петросян же был одновременно более сдержан и загадочен, но и игрив: «Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее.) Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!».

«Ничего особенного нет в этих объятиях Евгений Ваганыч Вы очень интеллигентный приятный прекрасный человек и это просто дружеские объятия, Всех Вам благ!», «Евгений Ваганович! Вы супер кайфовый и позитивный человек на хайпе! Продолжайте ! Вам идет», «Только свободные люди могут себе позволить сделать что-то от души)))», «Куда делась старушка-помощница?», «Да какая разница кого хочет обнимать человек, главное чтобы он был счастлив!» — так комментируют неоднозначные кадры поклонники.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram