«Спалились»: Евгений Петросян заставляет молодую возлюбленную ревновать, открыто целуясь с коллегой Еленой Воробей

Совсем недавно Евгений Ваганович Петросян, получив развод с Еленой Степаненко, наконец начал появляться на публике с молодой возлюбленной Татьяной Брухуновой. При этом юморист уже подкидывает девушке поводы для ревности. На днях он встретился с коллегой Еленой Воробей и сделал несколько одновременно забавных и провокационных снимков, причем один из них — во время дружеского поцелуя. Обе звезды эстрады выложили совместные фото в свои микроблоги, правда, с разными подписями.
«Ой, «спалились») Драгоценные встречи... С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург...... Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е.В., ой держите меня семеро, хороший человек, все время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой... Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко «Е-2», — заявила в шутку Воробей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Петросян же был одновременно более сдержан и загадочен, но и игрив: «Сегодня в топе этот снимок. Моя серия, правда, погорячее.) Я не знаю почему, но люди обсуждают наши объятия. Видно, других тем нет. Большое спасибо за внимание! Все свободны!».
«Ничего особенного нет в этих объятиях Евгений Ваганыч Вы очень интеллигентный приятный прекрасный человек и это просто дружеские объятия, Всех Вам благ!», «Евгений Ваганович! Вы супер кайфовый и позитивный человек на хайпе! Продолжайте ! Вам идет», «Только свободные люди могут себе позволить сделать что-то от души)))», «Куда делась старушка-помощница?», «Да какая разница кого хочет обнимать человек, главное чтобы он был счастлив!» — так комментируют неоднозначные кадры поклонники.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram