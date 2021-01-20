Сотрудники службы поддержки раскрыли «темную правду» о сайтах знакомств
Один из сотрудников сервиса для знакомств уточнил, что количество снимков пенисов, отправленных женщинам без спроса, «было ужасающим». Другой работник сообщил, что раньше он сам «развлекался», регистрируя несколько профилей.
Но больше всего удивил ответ третьего администратора неназванного сайта знакомств. Он объяснил, что алгоритмы системы нацелены на то, чтобы заставить людей платить.
«А не гарантировать, что вы встретите кого-то в реальной жизни», - добавил он. Пользователь под ником yetorico указал, что представители сильного и слабого пола пользуются приложением в разное время суток. Так, мужчины активнее общаются после 22.00, а женщины появляются в сети намного раньше.
Один из сайтов знакомств «нанимает» большую армию «призраков», чтобы молодые люди думали, что на сайте зарегистрировано много девушек. Такими профилями управляют подростки из Франции, Сербии, России и с Украины. О фейках рассказал еще один человек, работавший в поддержке. Он вспомнил, что в его компании было очень много поддельных страниц.
Еще одним секретом сайтов знакомств является то, что женщины часто говорят неправду о своем возрасте и весе, а мужчины лгут о росте и зарплате.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!