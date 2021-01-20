Сотрудники службы поддержки раскрыли «темную правду» о сайтах знакомств

«А не гарантировать, что вы встретите кого-то в реальной жизни», - добавил он. Пользователь под ником yetorico указал, что представители сильного и слабого пола пользуются приложением в разное время суток. Так, мужчины активнее общаются после 22.00, а женщины появляются в сети намного раньше.

Один из сайтов знакомств «нанимает» большую армию «призраков», чтобы молодые люди думали, что на сайте зарегистрировано много девушек. Такими профилями управляют подростки из Франции, Сербии, России и с Украины. О фейках рассказал еще один человек, работавший в поддержке. Он вспомнил, что в его компании было очень много поддельных страниц.

Еще одним секретом сайтов знакомств является то, что женщины часто говорят неправду о своем возрасте и весе, а мужчины лгут о росте и зарплате.