Составлен список кошмаров, с которыми мужчины и женщины сталкиваются на свиданиях

Пережившие неудачные свидания рассказали, что их партнеры смеялись в неподходящий момент или не промолвили ни слова. 44% респондентов с улыбкой вспоминают неприятные моменты во время знакомства. «Если нет интересной истории, которую можно поведать и посмеяться, что это за свидание», - уточнила руководитель одного из отделов компании Extra Chewing Gum, заказавшей исследование, Саша Стори.

Она напомнила, что во время карантина из-за коронавируса свидания перешли в онлайн-формат. Около 10% пользователей отметили, что испытали унизительный момент во время виртуального общения. Это могло быть прерывание переписки со стороны другого (21%), неловкое молчание (21%), застывший экран (22%) и длительный разговор без звука (19%). Опрос в сервисе OnePoll показал, что каждая шестая пара съехалась из-за блокировки. 30% из них пожалели об этом, так как из отношений исчезла романтика.

К кошмарам на свиданиях пары еще отнесли неуместные анекдоты, безудержный и непрерывный смех, выбор ужасного места для встречи, неудачный наряд, путаницу по поводу того, кто берет счет, разговоры о бывших, неприятный запах изо рта, ошибку в заказе блюд.