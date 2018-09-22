logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

София Ротару посвятила покойному супругу трогательные слова в честь золотой свадьбы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Софии Ротару

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица опубликовала в Instagram архивную фотографию.

Вокруг популярной певицы Софии Ротару всегда было много поклонников, но ее сердце принадлежало лишь одному мужчине — ее супругу Анатолию Евдокименко. В 2002 году музыканта не стало, однако артистка до сих пор хранит ему верность. Сегодня супруги отмечали бы золотую свадьбу — 50 лет со дня бракосочетания. В честь знаменательной даты София Михайловна поделилась в Instagram редким архивным фото с Анатолием Кирилловичем, под которым оставила трогательную подпись: «Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни! ❤️».

Не так давно директор певицы Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» объяснил, почему певица так больше и не вышла замуж: «Я как-то спросил у нее, почему она до сих пор одна. Она мне сказала: «Сережа, я однолюбка. Я любила, люблю и останусь верна одному единственному человеку — моему мужу Анатолию Евдокименко. Я его очень часто вижу во сне и живу только воспоминаниями о нем...»».

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака