София Ротару посвятила покойному супругу трогательные слова в честь золотой свадьбы

Вокруг популярной певицы Софии Ротару всегда было много поклонников, но ее сердце принадлежало лишь одному мужчине — ее супругу Анатолию Евдокименко. В 2002 году музыканта не стало, однако артистка до сих пор хранит ему верность. Сегодня супруги отмечали бы золотую свадьбу — 50 лет со дня бракосочетания. В честь знаменательной даты София Михайловна поделилась в Instagram редким архивным фото с Анатолием Кирилловичем, под которым оставила трогательную подпись: «Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни! ❤️».